Ф3: Ноэль Леон показал лучшее время в первый день тестов

В Испании началась подготовка к новому сезону Формулы 3. В среду на трассе Каталунья в Барселоне стартовали трёхдневные тесты. Лучшее время в первый день показал гонщик команды Prema Ноэль Леон, проехав круг в дневной сессии за 1:27.711 секунды.
Сегодняшний день примечателен тем, что гонщики впервые смогли опробовать машину нового поколения Формулы 3. В начале утренней сессии гонщики не стали отсиживаться в боксах, и сразу поехали на трассу. Первым время круга установил Никола Цолов – 1:29.952 секунды, но его результат довольно быстро превзошли.
Гонщики работали по своим программам, постепенно прибавляя. В итоге первые три места утреннего протокола остались за гонщиками Rodin Motorsport, быстрейшим из которых оказался Каллум Вуазен со временем 1:27.959 секунды.
В дневной сессии работа продолжилась, и на этот раз больше внимания уделялось не только работе на длинной серии, но и на быстрых кругах. Лучшее время было показано Ноэлем Леоном в конце первого часа.
Первый день тестов прошёл спокойно – обошлось без вылетов и красных флагов. В четверг гонщики Формулы 3 продолжат работу на трассе.
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Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:27.959
|38
|2. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:28.150
|30
|3. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:28.560
|32
|4. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:28.568
|21
|5. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:28.751
|19
|6. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:28.914
|20
|7. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:29.354
|25
|8. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:29.592
|44
|9. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:29.720
|30
|10. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:29.745
|31
|11. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:29.866
|40
|12. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1:30.238
|27
|13. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1:30.592
|39
|14. Й.Рид
|AIX Racing
|1:33.369
|34
|15. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:33.755
|47
|16. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:39.118
|44
|17. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|1:42.301
|28
|18. Ж.Си
|Hitech TGR
|1:42.343
|30
|19. Ч.Вурц
|TRIDENT
|1:42.758
|48
|20. Н.Стромстед
|TRIDENT
|1:43.694
|59
|21. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|1:43.879
|30
|22. Р.Камара
|TRIDENT
|1:43.975
|49
|23. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:49.806
|26
|24. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|2:00.525
|35
|25. М.Боя
|Campos Racing
|без времени
|30
|26. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|без времени
|28
|27. Б.дель Пио
|MP Motorsport
|без времени
|32
|28. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|без времени
|30
|29. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|без времени
|32
|30. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|без времени
|28
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:27.711
|36
|2. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:27.862
|23
|3. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:27.898
|46
|4. М.Боя
|Campos Racing
|1:27.966
|40
|5. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:28.011
|39
|6. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:28.161
|47
|7. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:28.231
|40
|8. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:28.315
|45
|9. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:28.327
|45
|10. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:28.397
|45
|11. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:28.422
|28
|12. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:28.427
|40
|13. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:28.472
|37
|14. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:28.644
|23
|15. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|1:28.723
|43
|16. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:28.734
|32
|17. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|1:28.811
|40
|18. Ж.Си
|Hitech TGR
|1:28.819
|29
|19. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1:28.820
|33
|20. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1:28.917
|29
|21. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:29.019
|23
|22. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|1:29.114
|24
|23. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:29.274
|35
|24. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|1:29.339
|25
|25. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|1:29.376
|21
|26. Б.дель Пио
|MP Motorsport
|1:29.702
|24
|27. Й.Рид
|AIX Racing
|1:31.402
|30
|28. Ч.Вурц
|TRIDENT
|1:42.340
|37
|29. Н.Стромстед
|TRIDENT
|1:42.430
|51
|30. Р.Камара
|TRIDENT
|1:47.352
|38