Ф3: Ноэль Леон показал лучшее время в первый день тестов

В Испании началась подготовка к новому сезону Формулы 3. В среду на трассе Каталунья в Барселоне стартовали трёхдневные тесты. Лучшее время в первый день показал гонщик команды Prema Ноэль Леон, проехав круг в дневной сессии за 1:27.711 секунды.

Сегодняшний день примечателен тем, что гонщики впервые смогли опробовать машину нового поколения Формулы 3. В начале утренней сессии гонщики не стали отсиживаться в боксах, и сразу поехали на трассу. Первым время круга установил Никола Цолов – 1:29.952 секунды, но его результат довольно быстро превзошли.

Гонщики работали по своим программам, постепенно прибавляя. В итоге первые три места утреннего протокола остались за гонщиками Rodin Motorsport, быстрейшим из которых оказался Каллум Вуазен со временем 1:27.959 секунды.

В дневной сессии работа продолжилась, и на этот раз больше внимания уделялось не только работе на длинной серии, но и на быстрых кругах. Лучшее время было показано Ноэлем Леоном в конце первого часа.

Первый день тестов прошёл спокойно – обошлось без вылетов и красных флагов. В четверг гонщики Формулы 3 продолжат работу на трассе.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:27.959 38 2. Р.Билински Rodin Motorsport 1:28.150 30 3. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:28.560 32 4. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:28.568 21 5. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:28.751 19 6. Д.Уортон ART Grand Prix 1:28.914 20 7. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:29.354 25 8. Н.Цолов Campos Racing 1:29.592 44 9. Н.Леон PREMA Racing 1:29.720 30 10. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:29.745 31 11. Х.Сагрера AIX Racing 1:29.866 40 12. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:30.238 27 13. Н.Маринанджели AIX Racing 1:30.592 39 14. Й.Рид AIX Racing 1:33.369 34 15. У.Угочукву PREMA Racing 1:33.755 47 16. Б.Бадоер PREMA Racing 1:39.118 44 17. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:42.301 28 18. Ж.Си Hitech TGR 1:42.343 30 19. Ч.Вурц TRIDENT 1:42.758 48 20. Н.Стромстед TRIDENT 1:43.694 59 21. Д.Дюфек Hitech TGR 1:43.879 30 22. Р.Камара TRIDENT 1:43.975 49 23. А.Джусти MP Motorsport 1:49.806 26 24. Т.Трамниц MP Motorsport 2:00.525 35 25. М.Боя Campos Racing без времени 30 26. Т.Интрафувасак Campos Racing без времени 28 27. Б.дель Пио MP Motorsport без времени 32 28. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil без времени 30 29. М.Загазета DAMS Lucas Oil без времени 32 30. К.Хо DAMS Lucas Oil без времени 28

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Н.Леон PREMA Racing 1:27.711 36 2. Т.Трамниц MP Motorsport 1:27.862 23 3. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:27.898 46 4. М.Боя Campos Racing 1:27.966 40 5. Н.Цолов Campos Racing 1:28.011 39 6. Р.Билински Rodin Motorsport 1:28.161 47 7. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:28.231 40 8. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:28.315 45 9. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:28.327 45 10. Д.Уортон ART Grand Prix 1:28.397 45 11. Х.Сагрера AIX Racing 1:28.422 28 12. У.Угочукву PREMA Racing 1:28.427 40 13. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:28.472 37 14. А.Джусти MP Motorsport 1:28.644 23 15. Д.Дюфек Hitech TGR 1:28.723 43 16. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:28.734 32 17. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:28.811 40 18. Ж.Си Hitech TGR 1:28.819 29 19. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:28.820 33 20. Н.Маринанджели AIX Racing 1:28.917 29 21. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:29.019 23 22. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:29.114 24 23. Б.Бадоер PREMA Racing 1:29.274 35 24. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:29.339 25 25. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:29.376 21 26. Б.дель Пио MP Motorsport 1:29.702 24 27. Й.Рид AIX Racing 1:31.402 30 28. Ч.Вурц TRIDENT 1:42.340 37 29. Н.Стромстед TRIDENT 1:42.430 51 30. Р.Камара TRIDENT 1:47.352 38

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