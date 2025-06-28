Хельмут Марко: Макс мог квалифицироваться третьим

Макс Ферстаппен показал седьмое время в квалификации Гран При Австрии. Гонщику Red Bull Racing пришлось прервать финальную попытку из-за жёлтых флагов, вызванных разворотом Пьера Гасли. Хельмут Марко считает, что если бы не это, то Макс мог бы занять третье место на старте.

Хельмут Марко: «В квалификации температура выросла по сравнению с третьей тренировкой, и у всех из-за этого возникли проблемы, кроме McLaren. Макс оказался седьмым из-за жёлтых флагов, но наши расчёты показывали, что он мог квалифицироваться третьим.

Тем не менее, отставание от Ландо Норриса всё равно составило бы полсекунды. На таком коротком круге это серьёзный удар.

Всё дело в температуре, из-за которой меняется сцепление шин с трассой, и разница в скорости между новым и прикатанным комплектом возрастает. Поведение машины менялось в каждой сессии, но мы внесли коррективы, в основном работая с давлением шин.

Похоже, мы выбрали правильное направление, поскольку Макс явно прибавил во втором секторе. Как я уже сказал, по нашим расчётам, он оказался бы третьим».

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