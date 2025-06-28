Истборн. Фритц обыграл Бруксби и стал четырех кратным чемпионом соревнований

Тэйлор Фритц защитил титул на турнире ATP 250 в Великобритании



Истборн, Великобритания • 23-28 июня • трава • €783,690

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Тэйлор Фритц (США, 1) – Дженсон Бруксби (США, LL) 7:5, 6:1

Фритц во второй раз в этом году обыграл своего соотечественника, с которым встречался в январе на старте Australian Open.

Путь к титулу:

R32: BYE

R16: Жуан Фонсека (Бразилия) 6:3, 6:7(5), 7:5

QF: Маркос Гирон (США) 7:5, 4:6, 7:5

SF: Алехандро Давидович Фокина (Испания, 6) 6:3, 3:6, 6:1

FR: Дженсон Бруксби (США, LL) 7:5, 6:1

Американский теннисист выиграл оба сыгранных финала в этом году. Две недели назад Фритц стал чемпионом на турнире ATP 500 в Штутгарте, который проходил на траве. Это уже пятый трофей американца на этом покрытии – он также побеждал в Истборне в 2019, 2022 и 2024 годах.

Тэйлор Фритц записал в свой актив десятый титул ATP.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua