Прага. Восемь чешских теннисисток вышли во второй круг домашних соревнований

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Чехии



Прага, Чехия • 21-26 июля • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Магда Линетт (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Линда Носкова (Чехия, 1) – Анастасия Гасанова (-, Q) 7:6(5), 7:6(7)

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Виктория Голубич (Швейцария) 6:2, 6:3

Доминика Шалкова (Чехия, WC) – Лаура Самсон (Чехия, WC) 6:4, 6:3

Катержина Синякова (Чехия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, 7) 7:5, 6:2

Ван Синьюй (Китай, 4) – Гарриэт Дарт (Великобритания) 6:3, 6:3

Луция Гавличкова (Чехия, WC) – Алёна Ковачкова (Чехия, Q) 7:5, 6:1

Сара Бейлек (Чехия) – Моюка Утидзима (Япония) 7:5, 6:2

Алиша Паркс (США, 8) – Май Хонтама (Япония, Q) 6:4, 6:2

Мари Боузкова (Чехия, 5) – Гао Синьюй (Китай, Q) 6:0, 6:2

Лукреция Стефани (Италия, LL) – Виктория Томова (Болгария) 6:1, 7:6(3)

Леолия Жанжан (Франция) – Нурия Паррисас Диас (Испания) 6:3, 2:0 (отказ)

Энн Ли (США, 9) – Астра Шарма (Авсралия, Q) 7:6(1), 6:3

Джессика Понше (Франция, LL) – Нина Стоянович (Сербия, LL) 4:6, 7:5, 6:1

Барбора Палицова (Чехия, WC) – Присцилла Хон (Австралия) 6:2, 3:6, 6:3

Тереза Валентова (Чехия) – Аой Ито (Япония) 6:2, 6:0

Ребекка Шрамкова (Словакия, 2) – Джесика Малечкова (Чехия, Q) 6:3, 4:6, 6:4

Барбора Палицова четвертый год подряд получает wild card в основную сетку турнира в Праге и одержала свою первую победу в Туре.

Тереза Валентова впервые выиграла матч в основной сетке турнира серии WTA. В этом году чешка одержала дебютную победу в основе турнира Grand Slam – на Ролан Гаррос.

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Фото: Pavel Lebeda.

btu.org.ua