Джек Кроуфорд видит прогресс в работе над шасси 2026 года

Джек Кроуфорд выступает за команду DAMS в Формуле 2 и после восьми этапов сезона занимает 2-е место в личном зачёте. На его счету три победы, в том числе он выиграл основную гонку уик-энда в Сильверстоуне – к радости Aston Martin F1, ведь Джек входит в молодёжную программу британской команды.

В том числе в его задачи входит работа на симуляторе, на котором он тестирует виртуальную модель машины 2026 года, и своими впечатлениями об этом 20-летний американец поделился в интервью пресс-службе Aston Martin.

Джек Кроуфорд: «Команда продолжает поддерживать меня в процессе профессионального становления, помогает осуществить мою мечту – получить контракт призового гонщика в Формуле 1.

В рамках этой программы я пилотировал AMR23 в Зандфорте и Монце, и хотя управлять машиной Формулы 1 для меня всё ещё в новинку, я уже более уверенно с этим справляюсь. У меня уже есть опыт работы за рулём всех машин Aston Martin этого поколения, кроме AMR25, и было интересно пилотировать одну и ту же машину на двух трассах, требующих очень разных настроек.

За пределами трассы я провожу немало времени за рулём симулятора, помогая в решении задач по модернизации AMR25, но также меня привлекают к работе над проектом шасси 2026 года. Очень радостно видеть прогресс, которого мы добиваемся – об этом можно судить по данным, полученным в ходе исследований в аэродинамической трубе, а также в процессе сотрудничества с мотористами Honda.

Познакомиться с моделями машины 2026 года на симуляторе было классно. Как и следовало ожидать, они несколько отличаются от машин нынешнего поколения, в том числе потому, что у них активная аэродинамика, и к этому надо привыкать. Виртуальные модели не вполне воспроизводят ощущения за рулём реальной машины, которые испытают наши гонщики, когда выйдут на старт Гран При Австралии, но и они позволяют получить неплохое представление.

Изучая поведение будущей машины на симуляторе, я вижу значительные перемены к лучшему – это относится и к шасси, и к силовой установке, тем более раньше у меня не было опыта участия в разработке двигателей. И в качестве гонщика я ещё никогда не был свидетелем столь масштабных перемен в Формуле 1. Я могу видеть то, что мало кто видит, и вношу свой вклад в этот интереснейший проект, поэтому считаю свою работу настоящей привилегией.

Если говорить о моих задачах в Формуле 2, то я стараюсь не заниматься долгосрочными прогнозами: моя задача в том, чтобы поддерживать ту стабильность, которой мы уже достигли. Нам удаётся не допускать ошибок, и хотя есть области, в которых можно добиться улучшений, речь не идёт о каких-то существенных переменах. Важно не перестараться, ведь мы стабильно выступаем на хорошем уровне, поэтому просто пытаемся оптимизировать нашу работу и немного прибавить.

Разумеется, в Ф2 я уже выступаю на достаточно высоком уровне, и моя цель – завоевать титул, чтобы с полным основанием претендовать на место в Формуле 1. Впрочем, мысли об этом не слишком сильно меня занимают, ведь впереди ещё почти половина сезона.

Понятно, что я нацелен на Формулу 1, как и любой гонщик, и это конечная цель, однако я не чувствую какого-то дополнительного прессинга, ведь задача попасть в чемпионат мира стоит передо мной с самого начала карьеры. Так что пока важно почаще показывать такие результаты, как в Сильверстоуне, а там будет видно, как всё сложится.

Впереди бельгийский уик-энд, и Спа в ходит в пятёрку моих любимых трасс. Причина, почему она не самая любимая, только одна: там слишком часто идёт дождь! Я почти не гонялся там в сухую погоду, а когда асфальт залит водой, то ощущения скорости уже не те. И всё-таки пилотировать там здорово, это настоящий классический автодром. Впрочем, даже если пойдёт дождь, этап в Сильверстоуне показал, что и в этих условиях мы способны показать отличный темп и быть конкурентоспособными».

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