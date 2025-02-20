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Автоспорт

Ф3: Никола Цолов возглавил протокол второго дня тестов

Ф3: Никола Цолов возглавил протокол второго дня тестов

В испанской Барселоне продолжаются предсезонные тесты Формулы 3. Во второй день протокол возглавил Никола Цолов – гонщик Campos Racing был быстрее всех и в утренней, и в дневной сессии.

Команды начали день с серии быстрых кругов с пустыми баками. Первым ориентир для остальных установил Туука Тапонен – 1:28.879 секунды. Гонщики постепенно прибавляли, и на первой строчке помимо Тапонена успели побывать Ной Стромстед, Лоренс ван Хёпен и вновь Тапонен. Однако затем свой быстрый круг проехал Цолов – 1:26.618 секунды, и этот результат оказался лучшим.

За сорок минут до конца сессии на трассе появились красные флаги. Причиной стал Никола Лакорте, остановившийся на выходе из восьмого поворота. Пауза продолжалась пять минут, после чего гонщики смогли доработать утреннюю сессию.

Дневная сессия началась после двухчасовой обеденной паузы. На этот раз гонщики работали на длинной серии кругов. Обошлось без красных флагов, а лучшее время вновь показал болгарский гонщик Campos Racing – 1:27.249 секунды.

В пятницу в Барселоне пройдёт заключительный день предсезонных тестов Формулы 3.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Н.Цолов Campos Racing 1:26.618 46
2. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:26.782 31
3. Н.Стромстед TRIDENT 1:26.938 28
4. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:26.995 30
5. М.Боя Campos Racing 1:27.156 32
6. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:27.206 29
7. Р.Билински Rodin Motorsport 1:27.210 30
8. Р.Камара TRIDENT 1:27.249 27
9. Ч.Вурц TRIDENT 1:27.370 27
10. Н.Леон PREMA Racing 1:27.427 23
11. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:27.427 30
12. Д.Уортон ART Grand Prix 1:27.439 31
13. Х.Сагрера AIX Racing 1:27.440 31
14. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:27.506 39
15. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:27.526 28
16. А.Джусти MP Motorsport 1:27.677 39
17. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:27.700 29
18. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:27.725 33
19. Ж.Си Hitech TGR 1:27.726 28
20. Б.Бадоер PREMA Racing 1:27.833 23
21. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:27.903 36
22. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:27.910 33
23. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:27.924 28
24. Т.Трамниц MP Motorsport 1:27.947 35
25. Д.Дюфек Hitech TGR 1:27.957 30
26. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:28.004 26
27. Н.Маринанджели AIX Racing 1:28.018 30
28. Б.дель Пино MP Motorsport 1:28.099 30
29. У.Угочукву PREMA Racing 1:28.119 24
30. Й.Рид AIX Racing 1:29.149 30

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Н.Цолов Campos Racing 1:27.249 48
2. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:27.448 48
3. Т.Трамниц MP Motorsport 1:27.564 31
4. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:27.569 42
5. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:27.697 43
6. М.Боя Campos Racing 1:27.711 48
7. А.Джусти MP Motorsport 1:27.876 29
8. Б.дель Пино MP Motorsport 1:27.956 30
9. Н.Леон PREMA Racing 1:27.981 31
10. Ж.Си Hitech TGR 1:28.014 41
11. Н.Стромстед TRIDENT 1:28.055 41
12. Р.Камара TRIDENT 1:28.079 34
13. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:28.104 45
14. Д.Уортон ART Grand Prix 1:28.155 44
15. Б.Бадоер PREMA Racing 1:28.242 26
16. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:28.260 27
17. У.Угочукву PREMA Racing 1:28.262 22
18. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:28.263 31
19. Х.Сагрера AIX Racing 1:28.319 39
20. Д.Дюфек Hitech TGR 1:28.488 40
21. Р.Билински Rodin Motorsport 1:28.581 30
22. Ч.Вурц TRIDENT 1:28.646 46
23. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:28.704 31
24. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:28.704 38
25. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:28.710 28
26. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:28.845 31
27. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:29.048 22
28. Н.Маринанджели AIX Racing 1:30.206 36
29. Й.Рид AIX Racing 1:30.588 39
30. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:30.653 35

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