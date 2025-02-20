Ф3: Никола Цолов возглавил протокол второго дня тестов

В испанской Барселоне продолжаются предсезонные тесты Формулы 3. Во второй день протокол возглавил Никола Цолов – гонщик Campos Racing был быстрее всех и в утренней, и в дневной сессии.

Команды начали день с серии быстрых кругов с пустыми баками. Первым ориентир для остальных установил Туука Тапонен – 1:28.879 секунды. Гонщики постепенно прибавляли, и на первой строчке помимо Тапонена успели побывать Ной Стромстед, Лоренс ван Хёпен и вновь Тапонен. Однако затем свой быстрый круг проехал Цолов – 1:26.618 секунды, и этот результат оказался лучшим.

За сорок минут до конца сессии на трассе появились красные флаги. Причиной стал Никола Лакорте, остановившийся на выходе из восьмого поворота. Пауза продолжалась пять минут, после чего гонщики смогли доработать утреннюю сессию.

Дневная сессия началась после двухчасовой обеденной паузы. На этот раз гонщики работали на длинной серии кругов. Обошлось без красных флагов, а лучшее время вновь показал болгарский гонщик Campos Racing – 1:27.249 секунды.

В пятницу в Барселоне пройдёт заключительный день предсезонных тестов Формулы 3.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Н.Цолов Campos Racing 1:26.618 46 2. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:26.782 31 3. Н.Стромстед TRIDENT 1:26.938 28 4. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:26.995 30 5. М.Боя Campos Racing 1:27.156 32 6. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:27.206 29 7. Р.Билински Rodin Motorsport 1:27.210 30 8. Р.Камара TRIDENT 1:27.249 27 9. Ч.Вурц TRIDENT 1:27.370 27 10. Н.Леон PREMA Racing 1:27.427 23 11. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:27.427 30 12. Д.Уортон ART Grand Prix 1:27.439 31 13. Х.Сагрера AIX Racing 1:27.440 31 14. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:27.506 39 15. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:27.526 28 16. А.Джусти MP Motorsport 1:27.677 39 17. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:27.700 29 18. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:27.725 33 19. Ж.Си Hitech TGR 1:27.726 28 20. Б.Бадоер PREMA Racing 1:27.833 23 21. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:27.903 36 22. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:27.910 33 23. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:27.924 28 24. Т.Трамниц MP Motorsport 1:27.947 35 25. Д.Дюфек Hitech TGR 1:27.957 30 26. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:28.004 26 27. Н.Маринанджели AIX Racing 1:28.018 30 28. Б.дель Пино MP Motorsport 1:28.099 30 29. У.Угочукву PREMA Racing 1:28.119 24 30. Й.Рид AIX Racing 1:29.149 30

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Н.Цолов Campos Racing 1:27.249 48 2. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:27.448 48 3. Т.Трамниц MP Motorsport 1:27.564 31 4. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:27.569 42 5. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:27.697 43 6. М.Боя Campos Racing 1:27.711 48 7. А.Джусти MP Motorsport 1:27.876 29 8. Б.дель Пино MP Motorsport 1:27.956 30 9. Н.Леон PREMA Racing 1:27.981 31 10. Ж.Си Hitech TGR 1:28.014 41 11. Н.Стромстед TRIDENT 1:28.055 41 12. Р.Камара TRIDENT 1:28.079 34 13. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:28.104 45 14. Д.Уортон ART Grand Prix 1:28.155 44 15. Б.Бадоер PREMA Racing 1:28.242 26 16. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:28.260 27 17. У.Угочукву PREMA Racing 1:28.262 22 18. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:28.263 31 19. Х.Сагрера AIX Racing 1:28.319 39 20. Д.Дюфек Hitech TGR 1:28.488 40 21. Р.Билински Rodin Motorsport 1:28.581 30 22. Ч.Вурц TRIDENT 1:28.646 46 23. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:28.704 31 24. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:28.704 38 25. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:28.710 28 26. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:28.845 31 27. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:29.048 22 28. Н.Маринанджели AIX Racing 1:30.206 36 29. Й.Рид AIX Racing 1:30.588 39 30. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:30.653 35

Источник