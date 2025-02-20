Ф3: Никола Цолов возглавил протокол второго дня тестов

В испанской Барселоне продолжаются предсезонные тесты Формулы 3. Во второй день протокол возглавил Никола Цолов – гонщик Campos Racing был быстрее всех и в утренней, и в дневной сессии.
Команды начали день с серии быстрых кругов с пустыми баками. Первым ориентир для остальных установил Туука Тапонен – 1:28.879 секунды. Гонщики постепенно прибавляли, и на первой строчке помимо Тапонена успели побывать Ной Стромстед, Лоренс ван Хёпен и вновь Тапонен. Однако затем свой быстрый круг проехал Цолов – 1:26.618 секунды, и этот результат оказался лучшим.
За сорок минут до конца сессии на трассе появились красные флаги. Причиной стал Никола Лакорте, остановившийся на выходе из восьмого поворота. Пауза продолжалась пять минут, после чего гонщики смогли доработать утреннюю сессию.
Дневная сессия началась после двухчасовой обеденной паузы. На этот раз гонщики работали на длинной серии кругов. Обошлось без красных флагов, а лучшее время вновь показал болгарский гонщик Campos Racing – 1:27.249 секунды.
В пятницу в Барселоне пройдёт заключительный день предсезонных тестов Формулы 3.
Быстрые ссылки
Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:26.618
|46
|2. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:26.782
|31
|3. Н.Стромстед
|TRIDENT
|1:26.938
|28
|4. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:26.995
|30
|5. М.Боя
|Campos Racing
|1:27.156
|32
|6. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:27.206
|29
|7. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:27.210
|30
|8. Р.Камара
|TRIDENT
|1:27.249
|27
|9. Ч.Вурц
|TRIDENT
|1:27.370
|27
|10. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:27.427
|23
|11. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:27.427
|30
|12. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:27.439
|31
|13. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:27.440
|31
|14. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|1:27.506
|39
|15. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:27.526
|28
|16. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:27.677
|39
|17. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1:27.700
|29
|18. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:27.725
|33
|19. Ж.Си
|Hitech TGR
|1:27.726
|28
|20. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:27.833
|23
|21. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:27.903
|36
|22. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|1:27.910
|33
|23. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|1:27.924
|28
|24. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:27.947
|35
|25. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|1:27.957
|30
|26. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|1:28.004
|26
|27. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1:28.018
|30
|28. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|1:28.099
|30
|29. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:28.119
|24
|30. Й.Рид
|AIX Racing
|1:29.149
|30
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:27.249
|48
|2. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:27.448
|48
|3. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:27.564
|31
|4. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|1:27.569
|42
|5. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:27.697
|43
|6. М.Боя
|Campos Racing
|1:27.711
|48
|7. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:27.876
|29
|8. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|1:27.956
|30
|9. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:27.981
|31
|10. Ж.Си
|Hitech TGR
|1:28.014
|41
|11. Н.Стромстед
|TRIDENT
|1:28.055
|41
|12. Р.Камара
|TRIDENT
|1:28.079
|34
|13. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:28.104
|45
|14. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:28.155
|44
|15. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:28.242
|26
|16. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|1:28.260
|27
|17. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:28.262
|22
|18. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|1:28.263
|31
|19. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:28.319
|39
|20. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|1:28.488
|40
|21. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:28.581
|30
|22. Ч.Вурц
|TRIDENT
|1:28.646
|46
|23. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:28.704
|31
|24. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:28.704
|38
|25. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:28.710
|28
|26. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|1:28.845
|31
|27. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:29.048
|22
|28. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1:30.206
|36
|29. Й.Рид
|AIX Racing
|1:30.588
|39
|30. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1:30.653
|35