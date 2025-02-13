Брандл: В Mercedes поставят всё на Расселла

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл считает, что из-за нехватки опыта Кими Антонелли допускает слишком много ошибок, так что в борьбе за высокие цели по ходу сезона в Mercedes смогут рассчитывать только на Джорджа Расселла…

Мартин Брандл: «Я слышал, что на тестах с Mercedes. Антонелли допускал слишком много ошибок. Одну из них, самую яркую, мы видели в прошлом году в Монце.

У всех сильных команд по два опытных гонщика, а в Mercedes решили поставить всё на Расселла, пока Антонелли набирается опыта. Он Кими ждут невероятных успехов в будущем, но на этом пути он неизбежно будет допускать ошибки».

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