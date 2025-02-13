Top Rank. Денис Беринчик и Кейшон Дэвис

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоится титульный поединок в легком весе.

На ринг выйдут чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

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Между Беринчиком и Дэвисом состоялась финальная дуэль взглядов перед поединком. После завершения дуэли Денис толкнул в спину Кейшона, тот сразу полез драться, однако обоих боксеров успели разнять.

ВИДЕО. Страсти на пределе. Беринчик толкнул Дэвиса, Кейшон полез драться

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