Красюк эксклюзивно ответил, кто лучше: Усик или братья Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

После боя бывший промоутер Усика Александр Красюк эксклюзивно для Sport.ua сравнил Александра с Владимиром и Виталием Кличко.

– Превзошел ли Александр Усик братьев Кличко?

– Да. Усик превзошел всех.

Отметим, что Усику покорилось невероятное достижение – он стал трехкратным абсолютным чемпионом мира.

sport.ua