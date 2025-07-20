Красюк эксклюзивно ответил, кто лучше: Усик или братья Кличко

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.
Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).
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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!
После боя бывший промоутер Усика Александр Красюк эксклюзивно для Sport.ua сравнил Александра с Владимиром и Виталием Кличко.
– Превзошел ли Александр Усик братьев Кличко?
– Да. Усик превзошел всех.
Отметим, что Усику покорилось невероятное достижение – он стал трехкратным абсолютным чемпионом мира.