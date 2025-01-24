«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Известный украинский боксер Сергей Богачук рассказал, сколько заработал денег за победу над Рониэлем Иглесиасом в 2016 году в рамках Мировой боксерской серии.

«Меня тогда интересовали хорошие бои. Тогда за победу давали 2 тысячи (вероятно долларов), за проигрыш – 500. Я такие деньги в руках не держал, конечно, согласился. Я тогда смог победить олимпийского чемпиона Рониэля Иглесиаса. После этого и началась моя боксерская карьера. Меня тогда увидели», – сказал Богачук.

Иглесиас – двукратный победитель Олимпийских игр, в его активе также есть бронза.

Ранее украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук стал обязательным претендентом на титул WBC, а дальше спортсмен намерен стать абсолютным чемпионом.

sport.ua