Джек Дуэн прошёл подгонку сиденья

В среду Джек Дуэн впервые в этом году приехал на базу Alpine в Энстоуне. Австралийский гонщик провёл несколько встреч с инженерами, на которых обсудил текущие задачи.

Помимо встреч, Джек прошёл подгонку сиденья в новой машине A525. Об этом сообщила пресс-служба команды, опубликовав фотографию Дуэна в кокпите.

Предстоящий сезон станет дебютным для Джека Дуэна в Формуле 1. По неофициальной информации, его контракт с Alpine рассчитан только на шесть Гран При, и если за это время Джек не произведёт достаточного впечатления на руководство, то его могут заменить на Франко Колапинто. Советник Alpine Флавио Бриаторе уже подтвердил, что замена пилотов по ходу сезона возможна.

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