Антонио Джовинацци: Нацеливаемся на победу в WEC

Вчера автоспортивное подразделение Ferrari представило свою программу в гонках на выносливость на 2025 год: под номерами 50 и 51 в WEC вновь будут участвовать гиперкары 499P, два года подряд побеждавшие в Ле-Мане.

По словам Антонио Джовинацци, бывшего гонщика Формулы 1, ныне вполне успешно выступающего в WEC, в этом году он вместе с напарниками постарается побороться за победу в обоих зачётах чемпионата мира, а не только в отдельных гонках. При этом он продолжит выполнять обязанности резервного гонщика Скудерии в Формуле 1, но уже вместе с Гуаньюем Чжоу.

«В прошлом году мы показывали неплохие результаты, и вся команда прогрессировала, – цитирует Антонио Gazzetta dello Sport. – Здорово, что мы представили машину 2025 года во Фьорано, ведь это особое место. Наша общая цель на предстоящий сезон состоит в том, чтобы продолжать двигаться вперёд.

Конечно, Ferrari – великая команда, но при этом в высшей категории WEC мы выступаем относительно недолго, стараясь постепенно добиваться всё более стабильных результатов. Это наш третий год в классе Hypercar, и важно, что мы уже знаем не только наши сильные стороны, но и слабости.

499P всё ещё довольно новая машина, но она уже подтвердила и свою скорость, и надёжность. Постараемся извлечь уроки из прошлых ошибок, вновь будем нацеливаться на победу в Ле-Мане и приложим все усилия, чтобы добиться успеха в чемпионате мира.

В прошлом году нам удалось во многом разобраться с проблемой деградации резины, ведь именно это было нашим недостатком в дебютном сезоне. В 2025-м мы должны выступать стабильно и не допускать ошибок. Кроме гонки в Ле-Мане, я также связываю большие ожидания с “6 часами Имолы” – надеемся, что мы сможем успешно выступить и там, чтобы нашим болельщиком было чем гордиться».

Джовинации сказал несколько слов и о Льюисе Хэмилтоне, его новом коллеге: «Когда такой чемпион приходит в Ferrari, это всегда интересно, в том числе для его напарников, которым предстоит понять его подход к делу. Я уже поработал с Льюисом на тестах в Барселоне, и видеть его в красной униформе очень радостно».

В следующий уик-энд в Катаре пройдёт так называемый «Пролог» к чемпионату мира по гонкам на выносливость, а на 28 февраля запланирована гонка «1812 км Катара». Этап в Имоле, о котором говорит Джовинацци, пройдёт 20 апреля.

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