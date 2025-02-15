Кейшон Дэвис – Денис Беринчик. Потеря титула чемпиона. Видео боя и нокаута

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе.
На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик из Украины и претендент Кейшон Дэвис из США.
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Начало боя было очень сумбурным. В 3-м раунде Беринчик неудачно стал на колено после удара соперника и судья спорно отсчитал нокдаун для украинца.
В перерыве у Беричника из носа шла кровь. В 4-м раунде преимущество Кейшона было очевидным, и он нокаутировал украинца, отобрав у него чемпионский пояс WBO.
Кейшон Дэвис (США) – Денис Беринчик (Украина) – KO 4/12
Видеообзор боя и нокаута