Марсель. Бергс во второй раз вышел в полуфинал в ATP-туре и встретится с действующим чемпионом

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 во Франции



Марсель, Франция • 10-16 февраля • хард (зал) • €767,545

Действующий чемпион: Уго Умбер (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даниил Медведев (-, 1/WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:3, 6:2

Хамад Меджедович (Сербия) – Даниэль Альтмайер (Германия) 7:5, 6:7(4), 6:4

Зизу Бергс (Бельгия) – Чжан Чжичжэнь (Китай) 7:5 (отказ)

Уго Умбер (Франция, 2) – Лоренцо Сонего (Италия, 7) 6:4, 6:4

Хамад Меджедович сыграет четвёртый полуфинал в карьере на уровне ATP и будет бороться за второй финал. Соперником сербского теннисиста станет Даниил Медведев, и для Меджедовича это будет вторая встреча с игроком из топ-10. В прошлом году он проиграл Медведеву на “Мастерсе” в Риме.

Уго Умбер вышел вперёд в счёте личных противостояниях с Лоненцо Сонего (4-3) и четвёртый раз сыграет в полуфинале домашнего турнира. За место в финале француз будет бороться с Зизу Бергсом, для которого это будет второй полуфинал в ATP-туре. В январе бельгиец смог дойти до финала на турнире в Окленде, стартовав с квалификации.

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