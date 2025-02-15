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Футбол

Всё решило письмо. Перспективный нападающий Барселоны был близок к переходу в другой каталонский клуб

Всё решило письмо. Перспективный нападающий Барселоны был близок к переходу в другой каталонский клуб

    • Перспективный нападающий "Барселоны" был близок к переходу в другой каталонский клуб.

    В 2015-м году нападающий Ламин Ямаль был близок к переходу в "Эспаньол". Координатор пребенджаминов "Барселоны" Оскар Эрнандес вспомнил, как отправил письмо бывшему координатору футбола 7 на 7. В нём он просил отправить Ямаля на просмотр в испанский гранд.

    "Мы поняли, что нам нужно торопиться, когда La Torreta достигла соглашения о сотрудничестве с "Эспаньолом". Нам нужно было ускорить этот вопрос", — вспомнил Оскар Эрнандес.

    Ямаль тогда удивил персонал "Барселоны".

    "Что касается исторического первого просмотра Ламина Ямала в "Барселоне": он приехал на просмотр на поле № 7 стадиона "Сьюдад Депортива", а я пошел посмотреть его последний матч. Уже через пять минут было видно, что он игрок, который должен подписать контракт с "Барселоной"", – сказал Оскар.

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    • В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" в 31-м матче во всех турнирах. Он отметился 11-ю голами и 15-ю голевыми передачами.

    www.ua-football.com

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