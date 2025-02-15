Пит-стопы сделали гонку Формулы E более непредсказуемой

Вчера в Джидде на городской трассе, длина которой сокращена до 3001 м, прошла первая гонка сдвоенного этапа Формулы E, во время которой впервые в истории электрической серии проводились обязательные пит-стопы для экспресс-подзарядки батарей.

Введение так называемого Pit Boost было анонсировано давно, но долго откладывалось, и наконец все увидели это явление в действии. Длится такой пит-стоп 34 секунды, из которых собственно подзарядка занимает ровно 30 секунд. Гонщики сворачивают на пит-лейн и направляются в боксы своих команд, где теперь находятся специальные зарядные станции, обеспечивающие экспресс-подзарядку аккумуляторов, когда уровень энергии в них снижается в пределах 40-60%.

Если в предыдущие годы в средней фазе гонок Формулы E обычно были периоды, когда на трассе не происходило особых событий, и пелотон был максимально плотным, поскольку все предпочитали экономить энергию, то вчерашняя гонка носила несколько иной характер. Ход борьбы на трассе уже больше напоминал то, что происходит в гонках одноместных машин традиционных серий.

Автор текста в американском издании Racer, напоминает, что изначальная идея Pit Boost состояла в том, чтобы сделать гонки Формулы E более интересными и разнообразными в плане тактики. В чемпионате мира по гонкам на электромобилях применяется такой приём, как обязательное использование режима Attack Mode, когда пилот по ходу дистанции может дважды временно использовать режим повышенной мощности.

Когда и как его использовать, решает он сам вместе с командой, но общее время «режима атаки» не должно превышать 4 минуты, и всё это делает Формулу E весьма ярким шоу с непредсказуемым итогом, где весьма важную роль также играет фактор везения.

Выводы делать рано, но первый опыт обязательных пит-стопов для подзарядки аккумуляторов, по мнению многих наблюдателей, привёл к тому, что следить за событиями на трассе на средней стадии гонки и разобраться в них было весьма непросто.

Например, Оливер Роулэнд, лидировавший на протяжении многих кругов, первый раз использовал Attack Mode ещё до пит-стопа, стараясь создать отрыв от соперников. А Макс Гюнтер, которому в итоге досталась победа, оба раза применил режим повышенной мощности уже после Pit Boost, что и позволило ему атаковать Роулэнда на последних кругах.

Оливер ничего не мог противопоставить натиску соперника и после финиша отметил, что если бы он знал, сколько энергии оставалось в батареях DS Penske Гюнтера, он бы выстроил свою гонку несколько иначе.

Джейк Хьюз, гонщик Maserati, который первым свернул в боксы на 14-м круге, подчеркнул, что в дальнейшим очень важно будет понимать, какую тактику собираются применить соперники, и это станет одним из ключевых факторов успеха.

«Разумеется, это была самая первая гонка с проведением пит-стопов для экспресс-подзарядки, и для всех это стало совершенно новым элементом, повлиявшим на ход борьбы на трассе, – прокомментировал Хьюз. – Думаю, мы извлекли неплохие уроки, а я в том числе получил важный психологический урок. Полагаю, тема рационального расходования энергии, полученной благодаря Pit Boost, будет обсуждаться очень активно».

«Думаю, что начальная стадия гонок на таких трассах, как Портленд или Мизано, где высокий расход энергии, будем проходить ещё более суматошно, – продолжил Оливер Роулэнд. – При этом квалификация станет уже не столь важной. Посмотрим, кто какую тактику предпочтёт. Я ожидаю, что уже субботняя гонка в Джидде станет несколько более хаотичной, и не исключаю, что возможность бороться за победу получат даже те, кто стартует в районе 15-й позиции».

Сегодня вечером посмотрим, в какой мере Роулэнд, лидирующий в личном зачёте Формулы E, окажется прав.

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