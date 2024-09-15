В McLaren в восторге от победы Пиастри в Баку

Гонщики McLaren заработали по итогам Гран При Азербайджана 38 очков, что позволило их команде опередить Red Bull Racing и выйти в лидеры Кубка конструкторов, причём её преимущество сразу составило 20 очков.

Оскар Пиастри одержал победу, а Ландо Норрис финишировал четвёртым и заработал бонусный балл за лучший круг. Андреа Стелла, руководитель команды из Уокинга, так прокомментировал успехи своих подопечных:

«Как выяснилось по ходу гонки, у Оскара был некий запас скорости, хотя периодически его отделяли от аварии считаные миллиметры. Но это было блестящее выступление!

Вся команда действовала очень эффективно, в том числе Ландо сегодня выполнил свою часть работы, когда в нужный момент помог Оскару, сдержав Серхио Переса. При этом он и сам отлично отыгрался, финишировав четвёртым после старта с 15-й позиции.

В общем, я очень горжусь нашими гонщиками и всей командой. Но Оскар не зря сказал, что это было самое нервное воскресенье в его жизни. Однако я надеюсь, что теперь подобные стрессы он будет испытывать намного чаще! Даже если будущие гонки окажутся менее интересными, нас это всё равно устроит, если наша команда будет побеждать».

«Оскар выиграл гонку в Баку, причём пилотировал так, что это было какое-то безумие! Он сейчас в невероятной форме, – добавил Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing. – Но и Ландо фантастически здорово справился с делом, продемонстрировав настоящее гоночное мастерство, проводил прекрасные обгоны и записал на свой счёт самый быстрый круг.

Однозначно, это была одна из лучших гонок сезона, и болельщики это оценили! Теперь McLaren лидирует в Кубке конструкторов – впервые за десять лет! До конца сезона ещё 7 гонок, поэтому даём полный газ – впереди Гран При Сингапура!»

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