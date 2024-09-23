Браун недоволен, что Red Bull использовала Риккардо

На последних кругах Гран При Сингапура Даниэль Риккардо поставил шины Soft и проехал лучший круг, чтобы лишить дополнительного очка Шарля Леклера.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун сомневается в спортивной правомерности такого решения. Поскольку RB является родственной командой Red Bull Racing, Браун указал на потенциальное нарушение правил, учитывая, что Риккардо ехал позади и не мог получить очко за лучший круг.

Зак Браун: «Это типичный приём в ситуации старшей – младшей команды, который, как мне кажется, не был разрешен. Но это произошло не первый раз и, вероятно, не в последний.

Я говорил об этом в прошлом и сейчас задам несколько вопросов. Произошедшее стало хорошей иллюстрацией взаимодействия команд, которое не принесло никому очков. Не думаю, что по какой-то иной причине с той позиции, которую он занимал, он поехал бы на пит-стоп на последних кругах».

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