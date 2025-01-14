Менеджер Колапинто рассказала о контракте с Alpine

Контракт Франко Колапинто с Alpine F1 стал одной из самых любопытных новостей минувшей недели, которая неизбежно вызвала немало комментариев. В частности, вчера мы приводили слова Флавио Бриаторе, который допускает, что состав заводской команды концерна Renault по ходу сезона ещё может измениться.

Понимать это следует так: при определённом, нежелательном для Джека Дуэна развитии событий, Колапинто может занять его место. Пока у аргентинца статус резервного гонщика команды, но его связывает с Alpine пятилетний контракт, о некоторых деталях которого рассказала менеджер аргентинца Мария Катаринеу, коммерческий директор британской компании Bullet Sports Management.

«Контракт готовился долго, потому что переговоры иногда идут сложно, как и было в этом случае, – заявила она в интервью аргентинскому изданию Infobae. – Но Флавио был очень настойчив и в последние несколько недель действовал очень активно.

Договорённостей удалось достичь, поскольку обе стороны получили то, чего хотели: Флавио смог подписать контракт с Франко, а в Williams смогли дать Колапинто шанс выступать в гонках, ведь оба пилота основного состава команды связаны с ней долгосрочными контрактами.

Бриаторе обратил внимание на Франко после его дебюта в Формуле 1. Уже во время нашего первого разговора он сказал: “Я увидел талант и хочу его заполучить”.

На всех гонках Бриаторе внимательно присматривался к нему, следил за его прогрессом по ходу тех девяти Гран При, что Франко смог провести. И в Williams предоставили его Alpine сроком на пять лет. Но за пять лет многое может измениться.

Насколько я понимаю, если в этот период какая-то другая команда проявит интерес к Франко, то переговоры будут идти уже между этой командой и Alpine. Но мы с Джейми (Джейми Кэмпбелл-Уолтер, бывший гонщик, а ныне владелец и глава Bullet Sports Management) по-прежнему непосредственно занимаемся карьерой Франко, потому что так будет лучше для всех…»

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