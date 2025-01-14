Australian Open. Киченок и Фернандес одержали первую совместную победу и вышли во второй круг

Украинско-канадская пара продолжает выступление на Открытом чемпионате Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$5,182,000

Действующие чемпионки: Се/Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия)

Сетка турнира: парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Лейла Фернандес (Украина/Канада, 16) – Талия Гибсон/Майя Джоинт (Австралия, WC) 6:3, 6:3

Киченок и Фернандес проводят второй совместный турнир. В этом месяце они уступили на старте соревнований в Аделаиде.

По ходу сегодняшнего матча теннисистки реализовали все пять заработанных брейк-поинтов и проиграли два гейма на своих подачах.

Во втором круге Надежда Киченок и Лейла Фернандес сыграют с победительницами матча Жаклин Кристиан/Камилла Розателло (Румыния/Италия) – Кристина Букша/Яна Сизикова (Испания/-).

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