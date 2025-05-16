Рим. Синнер одержал волевую победу в полуфинале и сыграет за титул против Алькараса

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал на домашнем турнире ATP 1000



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) – Томми Пол (США, 11) 1:6, 6:0, 6:3

Янник Синнер провел пятый поединок против Томми Пола и одержал четвертую победу, затратив на нее 1 час 43 минуты игрового времени. Итальянский теннисист продолжил свою беспроигрышную серию, которая теперь составляет 26 матчей.

Синнер стал третьим итальянским теннисистом, дошедшим до финала на “Мастерсе” в Риме и первым с 1978 года. Янник дошел до финала на седьмом турнире подряд (между Цинциннати-2024 и Римом-2025) и стал самым молодым игроком с такой серией, после Ивана Лендла в 1982 году.

23-летний Янник Синнер проведет 25-й финальный поединок на уровне АТР-тура и будет бороться за свой 20-й титул. Соперником итальянца в решающем матче будет испанец Карлос Алькарас. Теннисисты проведут 12-й очный поединок – лидирует в этом противостоянии Алькарас (7-4), который выиграл три последние встречи в прошлом году.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



btu.org.ua