Расселл: Задача на субботу – вмешаться в борьбу за поул

Команда Mercedes привезла в Имолу ряд технических новинок, а также в первый день работы на трассе гонщики анализировали поведение резины нового, самого мягкого состава C6.

Джордж Расселл был доволен работой машины, и в обеих сессиях показал 4-й результат. Кими Антонелли вполне эффективно поработал на длинных сериях кругов, но на машине с минимальным количеством топлива в баке ему не удалось проехать репрезентативный круг.

Джордж Расселл (4-й): «Здорово, что мы вновь в Имоле, ведь это определённо одна их моих любимых трасс. Местами она довольно узкая, но здесь хорошее сочетание медленных, среднескоростных и быстрых поворотов. Зон вылета не так уж много, и чтобы показать на круге по-настоящему хорошее время, надо приложить максимум стараний.

Результаты в обеих сессиях были довольно плотными, причём гонщики некоторых команд показали неожиданно высокие скорости. Как мы и предполагали, темп сегодня задавали гонщики McLaren – скорее всего, они будут фаворитами и в завтрашней квалификации.

Задача на субботу – вмешаться в борьбу за поул, поэтому сегодня вечером продолжим упорно трудиться, чтобы выяснить, за счёт чего можно прибавить. Если это нам удастся, будем надеяться, что мы сможем сократить отставание от лидеров, и завтрашняя работа на трассе доставит нам удовольствие».

Кими Антонелли (18-й): «На коротких сериях кругов мне не удавалось всё собрать воедино. Сегодня я допускал кое-какие ошибки, а в условиях неважного сцепления с асфальтом добиться эффективной работы резины нового состава C6 было непросто.

С другой стороны, я доволен поведением машины на длинных сериях кругов, и в целом она отличалась неплохим балансом. После двух сегодняшних сессий я знаю, над чем надо поработать, и что я должен сделать, чтобы добиться высоких результатов в квалификации и гонке.

Разумеется, для меня это особенный уик-энд. Уже на самом первом круге на утренней тренировке я увидел, сколько болельщиков собралось на трибунах. Они заряжают нас энергией, и когда я опускаю визор, я чувствую, что готов выполнить стоящую передо мной задачу».

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