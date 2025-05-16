Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер назвал лучшего бойца все времен. Флойд считает себя более величественным, чем культовый супертяж Мухаммед Али.

«Никакого неуважения к Мухаммеду Али, но я чувствую себя лучшим. Али проиграл в своей карьере Леону Спинксу. Он проиграл несколько других боев и до сих пор его называют самым выдающимся», – сказал Флойд.

Мейвезер провел 50 боев на профи-ринге, одержав победу во всех поединках.

Ранее легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена.

sport.ua