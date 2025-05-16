АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0. Кукурелья и Джеймс оставляют надежды лондонцев на ЛЧ живыми

Игра, которая была принципиально важной для хозяев и которая практически ничего не значила для гостей. Команда Рубена Аморима уже мыслями в финале Лиги Европы, который определит вообще весь сезон для манкунианцев. Это будет или великолепный результат с выходом в Лигу Чемпионов, или полный провал. Ну а команда Марески надеется только на чемпионат, как единственный путь, через который они могут попасть в главный еврокубок. Поэтому эта игра была невероятно важной.

Несмотря на то, что "Юнайтед" приехал играть с мыслью о финале в среду, они все равно выставили относительно основной состав на этот матч. "Челси" же был вынужден обходиться без Николя Джексона, который дисквалифицирован и без Санчо, который принадлежит "Юнайтед". В атаке на острие вышел воспитанник академии Тайрик Джордж.

Игра стартовала нервно со стороны гостей. Неплохой шанс уже на первых минутах создал Палмер для Мадуэке, впрочем последний не смог прицельно пробить по воротам Онана, а позиция была выгодной. Было заметно, как "дьяволы" пытались забрать себе владение. Им это удалось, но распоряжаться этим владением как-то остро у них не получалось. Но это если мы не учитываем забитый гол Майуайром. Пошла классная подача в штрафную, всех опередил Харри, вот только после просмотра ВАР взятие ворот отменили из-за небольшого офсайда.

Это был едва ли не единственный острый момент у ворот Санчеса в первом тайме. "Челси" же создал еще несколько неплохих моментов и мог претендовать на пробитие пенальти. Круглый очевидно попал в выставленную руку Гойлунда после удара от Энцо Фернандеса, вот только на ВАР решили, что расстояние от мяча до руки было слишком маленьким. И это еще не вспоминая удар от Джеймса, который попал в стойку.

Второй тайм развивался менее активно. "Челси" как будто не спешил, а "Юнайтед" пытался засушить игру, но с тем, как шло время, попытки "синих" атаковать выглядели все агрессивнее. Трудно было найти момент для удара и здесь понадобилась помощь капитана. Как же классно Рис Джеймс развернулся перед штрафной площадкой и подал на дальнюю штангу, где Марк Кукурелья спокойно пробил головой в дальний угол Онана и, как оказалось, установил финальный счет на табло.

Попытки "Юнайтед" сравнять счет выглядели слабо. Да и большой мотивации у них не было. Их главный матч сезона будет в среду, а сегодня был такой матч у "Челси". Победили те, кто этого больше жаждал. "Синие" попрощались со "Стэмфорд Бридж" в этом сезоне. У них остается последний тур и выезд к "Ноттингем Форест", там и будет решаться судьба путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Кукурелья (71)

*На 16-й минуте гол Харри Магуайра был отменен из-за офсайда

"Челси": Санчес — Джеймс, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету (Гюсто, 90+1), Палмер, Мадуэке — Джордж (Лавия, 81)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Линделеф, Магуайр, Шоу (Хэвен, 82) — Мазрауи, Каземиро (Угарте, 70), Фернандеш (Мейну, 81), Доргу — Диалло, Маунт (Гарначо, 70) — Хойлунд

Предупреждения: Палмер (90+5) — Фернандеш (31), Каземиро (48), Мазрауи (65), Угарте (90), Хевен (90+3)

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