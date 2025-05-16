ЧМ по хоккею. Швеция опередила Канаду, победа сборной Швейцарии

На чемпионате мира по хоккею завершился очередной день группового этапа. Сборная Швеции в вечернем матче ожидаемо обыграла аутсайдера Словению 4:0, хотя и забросила первую шайбу лишь во втором периоде.
Хет-трик оформил Элиас Линдхольм.
Швеция набрала 15 очков и вышла в лидеры, опережая Канаду, у которой игра в запасе, на три пункта.
Словения остается единственной командой турнира без набранных очков. Команде осталось сыграть против Австрии и Франции.
В другой группе в лидеры вышла Швейцария, которая обыграла Норвегию 4:0. Форвард Свен Андригетто, забросивший вчера четыре шайбы, в этой игре отметился еще одним голом.
Швейцария набрала 13 очков, а у Норвегии остался один пункт.
Чемпионат мира по хоккею
Группа A
Швеция – Словения 4:0
Шайбы: 25:04 Линдхольм (Бэклунд, Густафссон) – 1:0, 38:02 Линдхольм (Петтерссон, Форсберг) – 2:0, 51:13 Линдхольм (Бродин, Ларссон) – 3:0, 56:08 Йоханссон (Густафссон) – 4:0
Вратари: Маркстрем – Горак
Группа B
Швейцария – Норвегия 3:0
Шайбы: 08:45 Андригетто (Кукан, Малгин) – 1:0, 14:15 Хофманн – 2:0, 28:03 Мой (Майер, Фора) – 3:0
Вратари: Чарлин – Арнтцен
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