ЧМ по хоккею. Швеция опередила Канаду, победа сборной Швейцарии

Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира по хоккею завершился очередной день группового этапа. Сборная Швеции в вечернем матче ожидаемо обыграла аутсайдера Словению 4:0, хотя и забросила первую шайбу лишь во втором периоде.

Хет-трик оформил Элиас Линдхольм.

Швеция набрала 15 очков и вышла в лидеры, опережая Канаду, у которой игра в запасе, на три пункта.

Словения остается единственной командой турнира без набранных очков. Команде осталось сыграть против Австрии и Франции.

В другой группе в лидеры вышла Швейцария, которая обыграла Норвегию 4:0. Форвард Свен Андригетто, забросивший вчера четыре шайбы, в этой игре отметился еще одним голом.

Швейцария набрала 13 очков, а у Норвегии остался один пункт.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Швеция – Словения 4:0

Шайбы: 25:04 Линдхольм (Бэклунд, Густафссон) – 1:0, 38:02 Линдхольм (Петтерссон, Форсберг) – 2:0, 51:13 Линдхольм (Бродин, Ларссон) – 3:0, 56:08 Йоханссон (Густафссон) – 4:0

Вратари: Маркстрем – Горак

Группа B

Швейцария – Норвегия 3:0

Шайбы: 08:45 Андригетто (Кукан, Малгин) – 1:0, 14:15 Хофманн – 2:0, 28:03 Мой (Майер, Фора) – 3:0

Вратари: Чарлин – Арнтцен

ЧМ по хоккею. Битва за выживание в элите, победы Австрии и Дании

sport.ua