Впервые за 8 лет: Ник Кириос попал в список участников Ролан Гаррос

Экс-тринадцатая ракетка мира планирует сыграть на Открытом чемпионате Франции впервые с 2017 года



Австралийский теннисист Ник Кириос заявлен в парном разряде Ролан Гаррос в дуэте со своим соотечественником Джорданом Томпсоном. 30-летний Кириос не выступал в Туре с “Мастерса” в Майами, а на французском «мэйжоре» не играл с 2017 года.

«Ролан Гаррос никогда не был в планах, но после всей той истории с Максом Перселлом [дисквалификация из-за допинга] Джордан искал напарника и спросил меня, хочу ли я сыграть», – рассказал он The Canberra Times. «Мы уже играли на Открытом чемпионате Франции ранее, поэтому будет хорошо выйти там корт, сыграть с другим австралийцем и немного развлечься».

За свою карьеру Кириос выступал в парной сетке парижского «мэйджора» трижды (2015-2017). В 2022 году Кириос стал победителем Australian Open в паре с Танаси Коккинакисом.

После Ролан Гаррос Ник Кириос заявлен на травяном турнире АТР 250 в Штутгарте, где он уже сыграет в одиночном разряде. В 2022 году Кириос дошел до финала Уимблдона, в котором проиграл Новаку Джоковичу.

«Я с нетерпением жду возможности выйти на корт и играть. Мы много работали – я, физиотерапевт и вся команда. Я чувствую себя хорошо. Мы с [тренером] Джеймсом Фроули были на корте почти каждый день. Я хорошо бью по мячу, вопрос лишь в том, чтобы играть матчи. На этом этапе моей карьеры я рад путешествовать по миру и делать интересные вещи, пока я еще в Туре. Я не хочу говорить о завершении карьеры, я твердо верю, что сделал все возможное, чтобы мое запястье выдержало. Но я точно приближаюсь к более поздним этапам своей карьеры. Думаю, с этой травмой, победа или поражение, это просто бонус».



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