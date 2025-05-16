Эдди ХИРН: «Он не любит драться с такими. Его интересуют лишь деньги»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о предстоящем бое между звездами бокса Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

«Канело интересуют только деньги. Но с другой стороны он хочет участвовать в больших боях. Его критикуют за бой со Скуллом, но поединок с Кроуфордом будет совсем другим. Канело не любит драться с муверами, а Теренсу надо остерегаться его. Это мегафайт между великими боксерами и я ставлю на Канело», – сказал Хирн.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua