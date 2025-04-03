Подготовка к ЧМ в Дивизионе 1A. Заявка сборной Украины U-18

ФХУ

Сборная Украины по хоккею U-18 проведет тренировочный сбор в Венгрии перед чемпионатом мира в Дивизионе 1A. Команда сыграет контрольные матчи против Венгрии и Словении.

На ЧМ, который стартует 20 апреля, соперниками Украины U-18 будут Дания, Венгрия, Словения, Австрия и Казахстан. По итогам турнира одна команда повысится в классе и одна команда вылетит в третий дивизион.

Заявка на сбор

Вратари: Михаил Набойченко (Forus/Sandnes U20, Норвегия), Никита Олексиенко (Pittsburgh Stars 18U AAA, США), Илья Бобров (Dunaújvárosi Acélbikák U18, Венгрия).

Защитники: Савелий Сухицкий (Aosta, Италия), Николай Косарев (Stavanger Oilers, Норвегия), Семен Стасюк (Verva Litvinov, Чехия), Глеб Петров (Plzeň U20, Чехия), Савва Новиков (Шторм, Украина), Егор Остапенко (KooKoo U16, Финляндия), Артур Киреев, Александр Влащинский, Александр Петухов (все – Forus/Sandnes U20, Норвегия), Ярослав Панасенко (Kometa Brno U17, Чехия).

Нападающие: Михаил Гапоненко, Даниил Кураев, Матвей Шевцов (все – Forus/Sandnes U20, Норвегия), Андрей Выставкин (HPK U20, Финляндия), Ярослав Райваховский (EV Ravensburg, Германия), Даниил Скороход, Назар Даниленко (оба – Шторм, Украина), Мирослав Спаскин, Артем Ратушняк (оба – Dukla Jihlava U17, Чехия), Арсений Воротеляк (Düsseldorfer EG U20, Германия), Даниил Олифирчук (Poruba RT Tora Mladá Boleslav U20, Чехия), Святослав Васяк (BK Mladá Boleslav U20, Чехия), Клим Лучкин (HMK Dukla Michalovce, Словакия), Виктор Мельниченко (ZSC Lions U20, Швейцария), Владимир Карпачев (Brockville Braves, Канада), Илья Шибинский (Toronto Jr. Canadiens, Канада).

sport.ua