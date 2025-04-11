В Новой Зеландии. Женская сборная Украины готовится к ЧМ и провела матч

ФХУ

Женская сборная Украины по хоккею провела первый контрольный матч в Новой Зеландии, где уже в понедельник стартует чемпионат мира в Дивизионе 2A.

Украинские хоккеистки уступили Новой Зеландии со счетом 4:5 в овертайме.

На чемпионате мира Украина сыграет против Новой Зеландии, Бельгии, Турции, Австралии и Гонконга.

Контрольный матч

Новая Зеландия – Украина 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Шайбы Украины: 1:1 – Манчак-Дженсен (Цимиренко, Телегина), 2:2 – Манчак-Дженсен, 3:3 – Алипова Элен (Рожок), 4:4 – Кириченко (Цимиренко)

sport.ua