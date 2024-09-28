Днепр сыграет с Анвилом, Сассари и Спортингом в Кубке Европы ФИБА-2024/25

Стартуют днепряне 9 октября матчем в Польше
БК Днепр узнал соперников и календарь матчей в Кубке Европы ФИБА-2024/25.
Украинская команда попала в группу D, где ее соперниками станут Анвил (Польша), Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия). Начнут выступления днепряне матчем в Польше 9 октября. Домашние матчи Днепр планирует играть в латвийской Елгаве.
- Календарь матчей БК Днепр в Кубке Европы ФИБА
9 октября
19:00 Анвил – Днепр
16 октября
19:00 Днепр – Спортинг
23 октября
21:30 Сассари – Днепр
30 октября
19:00 Днепр – Анвил
6 ноября
21:30 Спортинг – Днепр
13 ноября
19:00 Днепр – Сассари
Напомним, Днепр уступил румынской Констанце в плей-офф квалификации Кубка Европы по сумме двух матчей. Тем не менее, разница «-11» позволила украинской команде стать одной из трех (вместе с бельгийским Шарлеруа и словацкой Превидзой) «лаки-лузеров».
На групповом этапе Кубка Европы сыграют команды в 10 группах. В следующий раунд выйдут победители квартетов, а также шесть лучших команд, занявших вторые места.