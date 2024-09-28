Днепр сыграет с Анвилом, Сассари и Спортингом в Кубке Европы ФИБА-2024/25

Стартуют днепряне 9 октября матчем в Польше

БК Днепр узнал соперников и календарь матчей в Кубке Европы ФИБА-2024/25.

Украинская команда попала в группу D, где ее соперниками станут Анвил (Польша), Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия). Начнут выступления днепряне матчем в Польше 9 октября. Домашние матчи Днепр планирует играть в латвийской Елгаве.

Календарь матчей БК Днепр в Кубке Европы ФИБА

9 октября

19:00 Анвил – Днепр

16 октября

19:00 Днепр – Спортинг

23 октября

21:30 Сассари – Днепр

30 октября

19:00 Днепр – Анвил

6 ноября

21:30 Спортинг – Днепр

13 ноября

19:00 Днепр – Сассари

Напомним, Днепр уступил румынской Констанце в плей-офф квалификации Кубка Европы по сумме двух матчей. Тем не менее, разница «-11» позволила украинской команде стать одной из трех (вместе с бельгийским Шарлеруа и словацкой Превидзой) «лаки-лузеров».

На групповом этапе Кубка Европы сыграют команды в 10 группах. В следующий раунд выйдут победители квартетов, а также шесть лучших команд, занявших вторые места.

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