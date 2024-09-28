Санта Маргерита ди Пула (M25). Овчаренко потерпел поражение в решающем матче

Александр Овчаренко не смог выиграть свой третий титул ITF в сезоне

В финале турнира в Италии украинский теннисист, получивший седьмой номер посева, уступил пятому сеяному испанцу Карлосу Санчесу Ховеру – 5:7, 2:6. По ходу встречи Овчаренко выполнил три эйса при двух двойных ошибках, реализовать треть из девяти заработанных брейк-поинтов и проиграл пять геймов на собственной подаче.

Отметим, что Александру не удалось взять реванш у испанского игрока за поражение в августе в полуфинале турнира ITF M25 в Монтесильвано.

Сегодня Овчаренко провёл свой одиннадцатый финал в одиночном разряде на уровне ITF, в котором боролся за шестой трофей в карьере. В этом году 22-летний украинец сыграл шестой решающий матч. Два титула наш теннисист выиграл на турнирах ITF M15 в Кьети и Опатии.

btu.org.ua