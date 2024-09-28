Франко Колапинто: Я знаю, на что способен

Успешный дебют Франко Колапинто в Формуле 1 в составе Williams вполне можно отнести к категории «удивлений сезона». Аргентинского гонщика пригласили на замену Логану Сардженту перед Гран При Италии, и он сразу впечатлил и своей скоростью, и зрелостью в подходе к делу, и умением работать над ошибками.

В Монце он не лучшим образом справился со своей задачей к квалификации, но в гонке отыграл несколько позиций и финишировал 12-м, уступив напарнику, опытному Алексу Элбону, всего 14 секунд. Но уже на следующем этапе, в Баку, Франко заработал свои первые очки по итогам гонки, которую провёл в атакующем стиле и финишировал 8-м. В Сингапуре он занял 11-е место, при том что впервые выступал на коварной городской трассе в условиях очень высоких температур и физических нагрузок.

Но Колапинто будет пилотировать машину британской команды только до конца сезона, ведь у Williams уже сформирован состав на 2025 год, когда новым напарником Элбона станет Карлос Сайнс. Разумеется, чем лучше 21-летний аргентинец проведёт оставшиеся шесть гонок, чем сильнее закрепит первое, вполне позитивное впечатление, которое он уже произвёл на мир Формулы 1, тем выше шансы, что к нему проявят интерес другие команды. А руководство Williams уже успело оценить его профессионализм.

«Я знаю, на что способен, и рассчитывал, что поеду быстро, – цитирует Франко испанская газета Marca. – У меня было не так уж много опыта пилотирования этой машины, но в команде приняли решение усадить меня за руль, и я рад, что помог Williams. Думаю, мы вместе сделали большой шаг вперёд.

Алекс мне много помогает с момента, когда я пришёл в Формулу 1. По-моему, очень позитивный и важный момент состоит в том, что я могу ориентироваться на одного из лучших гонщиков чемпионата. Когда я приехал в Монцу, он помогал мне пройти все стадии адаптации: здорово начинать работу с таким напарником».

Элбон за 18 этапов сезона набрал 12 очков, на счету Колапинто – 4 после всего трёх гонок. Будет интересно проследить, как будет меняться этот баланс по мере приближения финала чемпионата в Абу-Даби.

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