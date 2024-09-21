Льюис Хэмилтон: В квалификации машина ожила

На квалификации в Сингапуре Льюис Хэмилтон показал третье время и был доволен работой машины.

Льюис Хэмилтон (3-й): «По ходу всего сезона квалификация была для меня проблемой, я очень много работал, пытаясь вернуть машине нужные качества, и сегодня, впервые за долгое время, машина вдруг ожила.

Было немного обидно, когда появились красные флаги – мы как раз набрали нужный ритм, но проблема была общей. У всех оставался один быстрый круг и сложился он несколько хаотично. Думаю, в машине ещё был небольшой резерв скорости, но я очень благодарен уже за то, что есть.

Баланс ухудшался и улучшался, мы каждый день вносили коррективы – механики сработали безупречно и я должен их поблагодарить. Надеюсь, завтра мы сможем бороться за лидерство.

Принесут ли изменения в настройках плоды в гонке? Понятия не имею! Одна задача за один раз. Сегодня всё сложилось намного лучше, у нас впервые хоть как-то заработала передняя часть машины, с которой прежде были проблемы. Надеюсь, что с помощью стратегии мы сможем не отставать от этих парней, может быть, не от McLaren, но мы выложимся на полную».

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