Антонелли: Я не чувствую, что пришёл на замену Хэмилтону

Немногим более месяца остаётся до дебютной гонки Андреа Кими Антонелли в Формуле 1. Молодой итальянский гонщик не считает себя заменой Льюису Хэмилтону и предлагает называть его «следующим гонщиком Mercedes».

Андреа Кими Антонелли: «В первой гонке посмотрим, как я адаптировался, какая у меня скорость и так далее, но очевидно, что меня ждёт серьёзный вызов. Но я не чувствую, что пришёл в команду заменить Льюиса. Я чувствую себя следующим гонщиком Mercedes, и это уже само по себе большая ответственность. Я получил отличный шанс, и хочу максимально его использовать.

Я настраиваю себя на то, чтобы прилететь в Австралию и побороться за победу, но в то же время нужно оставаться реалистом. Мне предстоит бороться с девятнадцатью лучшими гонщиками мира, поэтому просто не будет. Я сосредоточусь на своей работе, постараюсь сделать её как можно лучше и буду много учиться. Затем посмотрим, к каким результатам это приведёт.

Сейчас я сосредоточен на ежедневной подготовке и на той работе, которую должен проделать вместе с командой. Всё складывается хорошо, и я жду первую гонку».

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