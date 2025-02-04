Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе (более 90,7 кг) Александр Усик (23–0, 14 КО), который владеет титулами WBC, WBO и WBA, поделился мнением о финансовой составляющей первого поединка с Тайсоном Фьюри, а также рассказал об организации боев в Саудовской Аравии:

– Западные медиа со ссылкой на анонимные источники писали, что общий призовой фонд первого боя составил 100 млн фунтов. Выгоден ли такой бизнес для организаторов шоу?

– У каждого спортсмена есть личный контракт с организатором. А их доходы – не наши дела. Поэтому мне сложно оценить, что зарабатывают организаторы. Мое мнение – они не слишком отбивают эти средства.

Превью трансляций было продано на 100 млн долларов. Даже больше. Для саудитов сейчас важна имиджевая составляющая, закрепить свою страну на спортивной карте мира. Они могут не считать так прямолинейно, что нужно заработать на одном поединке, – прокомментировал Усик.

sport.ua