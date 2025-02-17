«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Непобежденный супертяжеловес из Великобритании Фабио Уордли рассказал, возможен ли его бой против чемпиона мира в хевивейте Александра Усика.

«Сейчас многое зависит от Усика. Даст ли он бой претендентам? Откажется ли он от поясов? Или же выйдет ли Александр на бой с Дюбуа? На самом деле много вопросов. Надо подождать его решения, чтобы сделать разумный шаг. Я лично думаю, что мы вряд ли разделим ринг, хотя это был бы зрелищный бой», – сказал Уордли.

Ранее сообщалось, что Фабио Уордли поднялся на первую строчку рейтинга WBA, опередив Тайсона Фьюри.

sport.ua