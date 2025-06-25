Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Беленюк

Олимпийский чемпион Жан Беленюк отреагировал на конфликт между Василием Ломаченко и Сергеем Притулой и высказался о позиции экс-боксера.

«У меня вопросов нет, Василий остается верен себе и своим взглядам, и в этом плане его трудно назвать «трусом» или «сцыклом».

Очевидно, он действительно верит в то, что публикует, и не боится высказывать свою позицию, несмотря на осуждение подавляющего большинства украинцев, которые страдают и теряют своих близких каждый день в этой жестокой войне россии против нас. Наверное, нужно иметь яйца, чтобы на такое решаться столько лет подряд.

Ниже единственное фото, которое выбивается из общей логической линии и наталкивает меня на вопрос – а от кого Василий планировал нас защищать в начале полномасштабной войны?

Мне непонятно, как это фото появилось, списываю на шоковое состояние… Думаю, он сожалеет о том, что оно вообще попало в сеть. Потому что именно здесь, учитывая все обстоятельства, более уместно звучит слово «трус», — сказал Беленюк.

sport.ua