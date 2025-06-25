Юки Цунода надеется лучше выступить в квалификации

Гран При Австрии – один из домашних этапов для Red Bull Racing. Гонщики команды Макс Ферстаппен и Юки Цунода рассчитывают на результативный уик-энд в Шпильберге.

Макс Ферстаппен: «Мы возвращаемся в Европу, и гонка в Австрии всегда была особенной для команды, так что на этой неделе будет много событий. Всегда приятно чувствовать поддержку трибун и «оранжевой армии». Чтобы отблагодарить за поддержку, я буду носить шлем специального дизайна и синие гоночные ботинки на этапах в Австрии, Бельгии и Нидерландах.

Мы хотим сохранить импульс, полученный в Канаде, и продолжаем много работать над тонкой настройкой улучшений. На этой трассе интересно пилотировать – круг короткий, но с хорошими возможностями для обгонов. Надеюсь, мы сильно проведём квалификацию и добьёмся хорошего результата».

Юки Цунода: «Я жду возвращения в Европу и нашу домашнюю гонку в Австрии. Выступление на Red Bull Ring в качестве гонщика Red Bull всегда особенное, ведь ты слышишь поддержку трибун каждый раз, когда выезжаешь из боксов.

На этой неделе всё сведётся к стабильным выступлениям и тому, чтобы выжать максимум из машины. Последние несколько недель получились сложными для меня на трассе, и я намерен вернуться на более высокие позиции на стартовой решётке, на которых должна быть команда.

Суббота будет ключевым днём, и мы с командой много работали, чтобы гарантированно преуспеть в квалификации и обеспечить борьбу за высокие позиции в гонке. Я уже несколько раз показывал, что умею прорываться сквозь пелотон, так что теперь нужно стартовать выше, чтобы бороться за позиции, на которых я должен быть на финальных кругах».

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