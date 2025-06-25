“Это абсолютно вредит спорту – особенно теннису”: Тэйлор Фритц – о легализации коучинга

Американский теннисист считает коучинг угрозой для тенниса, несмотря на его поддержку со стороны ATP



Разрешение на коучинг на турнирах ATP спровоцировало длительные споры в теннисном мире. Для одних – это шаг вперед, открывающий новые горизонты для зрительского опыта. Для других – подрыв фундаментальных основ игры. В числе самых ярых оппонентов этого нововведения – американский теннисист Тэйлор Фритц.

“Теннис – это индивидуальный вид спорта. Почему кто-то имеет право подсказывать мне, что делать во время матча? Если ты недостаточно умен, чтобы понять сам – это часть игры”, – резко высказался Тейлор в подкасте Каролин Гарсии.

Фритц неоднократно высказывался против коучинга, еще с момента первых попыток внедрения этого правила. По его мнению, игра должна оставаться физическим соревнованием и ментальным противостоянием “один на один”.

“Это ужасно. Это абсолютно вредит спорту – особенно теннису. Возможно, зрителям было бы интересно слушать все эти подсказки, но даже этого нет. Теннис – это индивидуальная игра, где ты сам решаешь, что и как делать. Почему кто-то другой должен вмешиваться в столь фундаментальную часть игры?”, – аргументирует он.

Его основная критика заключается в том, что коучинг разрушает интеллектуальное измерение тенниса – способность игрока адаптироваться, читать соперника и принимать решения в реальном времени.

“Это абсолютно несправедливо, если кто-то, кто не способен сам внести нужные коррективы, получает подсказки со стороны. Это – абсолютный абсурд. Я считаю, что ментальная борьба во время матча – одна из ключевых частей тенниса. Почему мы должны это терять?”.

Несмотря на категоричность, Фритц признает, что иногда общается с тренером во время игры, однако не в контексте получения инструкций.

“Я говорю со своим тренером во время матча, да. Но я не спрашиваю, что мне делать. Я рассказываю, что вижу, что чувствую, а он просто подтверждает мои догадки”.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua