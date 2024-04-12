Монте-Карло. Циципас легко победил Хачанова и стал первым полуфиналистом турнира

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в четвертьфинале турнира АТР 1000 в Монте-Карло

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Карен Хачанов (-, 15) 6:4, 6:2

Греческий теннисист провел девятый поединок против Карена Хачанова и одержал восьмую победу, затратив чуть менее 1,5 часов игрового времени.

«Я бы солгал, если бы сказал, что выход на этот корт не вызывает приятных воспоминаний. Я возвращаюсь сюда и заново переживаю воспоминания о прошлом. Я испытываю приятные чувства, когда могу играть перед такой публикой. Здесь я могу стремиться к совершенству в своей игре. Такая возможность выпадает нечасто в течение года. Грунтовая серия длится достаточно короткое время и я стараюсь извлечь из нее максимум пользы», — сказал Стефанос Циципас во флеш-интервью на корте после своей победы.

Циципас 17-й раз сыграет в полуфинале «Мастерса» и третий раз сделает это в Монте-Карло, где дважды (2021, 2022) становился чемпионом. Следующим соперником грека станет победитель встречи Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).

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