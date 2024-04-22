Мюнхен. 33-летний Штруфф победил Фритца в финале и завоевал свой первый титул ATP

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал чемпионом домашнего турнира в Мюнхене

Мюнхен, Германия • 15-21 апреля • грунт • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 4) — Тэйлор Фритц (США, 3) 7:5, 6:3

Ян-Леннард Штруфф третий раз сыграл против Тэйлора Фритца и одержал вторую победу (теннисисты впервые встретились на грунте). Немецкий теннисист на пути к титулу победил трех экс-игроков топ-10 мирового рейтинга и не проиграл ни одного сета.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 7:6(0), 6:4

QF: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) 7:5, 6:4

SF: Хольгер Руне (Дания, 2) 6:2, 6:0

FR: Тэйлор Фритц (США, 3) 7:5, 6:3

33-летний Ян-Леннард Штруфф четвертый раз сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой дебютный титул. Немецкий теннисист стал шестым игроком в этом году, кому удалось впервые стать чемпионом и третьим самым возрастным дебютантом-чемпионом в истории АТР-тура.

За свое выступление в Мюнхене Штруфф заработал 88 125 евро призовых и 250 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге он поднимется на 24-е место (+4).

Тэйлор Фритц провел 13-й финальный поединок в АТР-туре (второй в этом сезоне) и боролся за свой 8-й титул. Американец прервал свою серию из шести побед подряд в решающих матчах. Выступление в Мюнхене принесло Фритцу 51 400 евро призовых и 165 рейтинговых очков. В мировой классификации он поднимется на 13-е место (+2).

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