Алекс де Минор: “Всегда непросто играть против первой ракетки мира, но ведь Синнер выиграл миллион матчей в этом году не без причины”

Лидер сборной Австралии Алекс де Минор прокомментировал свое поражение от первой ракетки мира Янника Синнера в полуфинале Кубка Дэвиса



“Всегда непросто играть против первой ракетки мира. Очевидно, что Синнер играет с большой уверенностью. Это был тяжелый матч. У меня были шансы, были возможности. Но ведь он выиграл миллион матчей в этом году не без причины. На это есть причина. Было тяжело, но да, мне есть над чем работать, и, знаете, надеюсь, в следующий раз у меня будет больше шансов.

Играть против Синнера – это как пытаться разгадать головоломку, которую не многим людям удавалось решить. Это, пожалуй, лучший способ описать это. Его скорость мяча, его стабильность, когда кажется, что он не теряет внимания на протяжении всего матча. Так что если вы хотите выйти и победить его, вы должны выйти и сыграть в свой лучший теннис. Особенно в важных моментах надо улучшить свою игру. Это то, что я чувствую. В ответственные моменты он активизируется. В этом году против него очень сложно играть, многие другие соперники это тоже почувствовали.

Как я чувствую себя после того, как сломал ракетку на матчболе (улыбается)? Сейчас я жалею об этом решении. Это было сделано под влиянием момента. Конечно, я не скажу, что я счастлив от того, что проиграл. Мы пытались выиграть как команда, мы приложили огромное количество усилий в течение последних 3-4 лет, и каждый внес свой вклад. Было очень приятно быть частью этой команды. Я хотел бы сделать немного больше со своей стороны и показать свой лучший теннис на поздних стадиях этого года, но я думаю, что в целом, это было просто не лучшее время для нас как для команды. У наших игроков были травмы в важные моменты. Если бы мы все играли в свой лучший теннис, мы, вероятно, могли бы выиграть турнир. Но имеем, что имеем, у нас всегда есть следующий год”.

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