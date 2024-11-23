Сборная Украины проиграла Израилю в квалификации на Евробаскет-2025

Команда Виталия Степановского потерпела очередное поражение в квалификации, замыкая сейчас турнирную таблицу своего квартета А

Сборная Украины по баскетболу в Риге провела матч третьего тура квалификации на Евробаскет-2025 — команда Виталия Степановского потерпела поражение от Израиля (73:86).

По итогам стартовой четверти Украина имела отрыв в три очка, а перед уходом на большой перерыв он сократился до минимального одного пункта.

Ключевой в противостоянии стала третья четверть. Сборная Украины ее проиграла вчистую — Израилю удалось сделать очень хороший рывок, а вместе с ним и запас прочности перед заключительным игровым отрезком.

В последней четверти израильтяне уверенно довели дело до победного конца, добыв свою вторую победу в квалификации. Наиболее результативным в составе Украины в сегодняшнем поединке стал Артем Пустовой, на счету которого 23 набранных очка и 5 подборов.

Украина продолжает оставаться аутсайдером в своем квартете А — все три матча она проиграла. Напомним, что в феврале сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Следующий поединок сборная Украины также проведет против Израиля. Эта игра пройдет 25 ноября и вновь состоится в Риге.

Евробаскет-2025, квалификация. Группа А. Третий тур

Украина — Израиль — 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)

Украина: Ковляр 15, Близнюк 9 + 5 подборов, Войналович 4, Бобров 4, Пустовой 23 + 5 подборов – старт; Сидоров 8 + 4 передачи, Конев 4, Санон 3, Липовый 3, Ткаченко 0

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