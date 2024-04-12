Полтава вырвала победу у Агробизнеса: результаты матчей Первой лиги

В пятницу, 12 апреля, состоялся 1 матч Первой лиги Украины по футболу.

В частности Полтава вырвала победу у Агробизнеса в «Чемпионской» группе.

Чемпионат Украины — Первая лига 4 тур, 12 апреля «Чемпионская» группа <p style="text-align: center; "СК Полтава — Агробизнес 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — 18 Волков, 1:1 — 52 Одарюк, 2:1 — 84 Щербак

12 апреля состоится еще 2 матча Первой лиги:

Группа «Чемпионская»:

13:30. Левый берег — Карпаты Львов

14:00. ФСК Мариуполь — Нива Бузова

Прямые трансляции поединков доступны на YouTube-канале ПФЛ.

Группа «Чемпионская» Первой лиги: 10 претендентов с разными шансами на выход в УПЛ

Напомним, в прошлом туре Карпаты обыграли, ФСК Мариуполь, а Левый берег минимально одолел Прикарпатье. Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Чемпион» : календарь матчей, турнирная таблица

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