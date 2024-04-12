Анонсирован календарь Формулы 1 на 2025 год

Формула 1 и FIA представили календарь на сезон 2025 года, который вновь включает 24 Гран При, начнётся 16 марта в Австралии и завершится 7 декабря в Абу-Даби.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «2025 год станет для нас особенным, поскольку мы готовимся отметить 75-летие Формулы 1, и благодаря этому историческому наследию и накопленному опыту мы составили столь впечатляющий календарь.

Мы вновь проведём гонки на 24 четырёх отличных трассах по всему миру, это будут соревнования самого высокого класса, которые доставят удовольствие миллионам болельщиков.

Мы благодарны FIA, нашим промоутерам и партнёрам, а также всем национальным федерациям за их преданность общему делу и поддержку. Все это позволило составить такой календарь, который обещает Формуле 1 ещё один интереснейший сезон.

Также я бы хотел отдать должное нашим командам и гонщикам, героям нашего спорта, и болельщикам в разных странах мира, которые продолжают следить за чемпионатом с невероятным энтузиазмом».

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Календарь Формулы 1 на 2025 год, утверждённый Всемирным советом по автоспорту, стал очередным подтверждением нашей общей миссии, и выполняя её, мы помним об экологии, поэтому проводим этапы чемпионата мира в разных регионах.

Хотя наша цель – добиться общей стабильности Формулы 1, однако при этом мы должны заботиться об окружающей среде, а также здоровье и хорошем самочувствии всех, чья работа сопряжена с постоянными путешествиями.

FOM под руководством Стефано Доменикаи представила календарь, который отличается хорошим сочетанием традиционных автодромов и современных трасс. Готовясь отметить 75-летие чемпионата, мы благодарим национальные федерации, местных организаторов и многие тысячи волонтёров FIA за их неустанные усилия, направленные на то, чтобы сделать Формулу 1 зрелищем поистине глобального масштаба».

Дата Гран При Трасса 16/03 Гран При Австралии Мельбурн 23/03 Гран При Китая Шанхай 06/04 Гран При Японии Сузука 13/04 Гран При Бахрейна Сахир 20/04 Гран При Саудовской Аравии Джедда 04/05 Гран При Майами Майами 18/05 Гран При Эмилии-Романьи Имола 25/05 Гран При Монако Монако 01/06 Гран При Испании Барселона 15/06 Гран При Канады Монреаль 29/06 Гран При Австрии Шпильберг 06/07 Гран При Великобритании Барселона 27/07 Гран При Бельгии Спа 03/08 Гран При Венгрии Хунгароринг 31/08 Гран При Нидерландов Зандфорт 07/09 Гран При Италии Монца 21/09 Гран При Азербайджана Баку 05/10 Гран При Сингапура Сингапур 19/10 Гран При США Остин 26/10 Гран При Мехико Мехико 09/11 Гран При Сан-Паулу Сан-Паулу 22/11 Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас 30/11 Гран При Катара Лосаил 07/12 Гран При Абу-Даби Яс-марина

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