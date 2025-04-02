Бухарест. 40-летний Вавринка за три часа выиграл первый матч в сезоне, совершив камбэк в решающем сете

На турнире АТР 250 в Бухаресте сыграны все матчи первого круга



Бухарест, Румыния • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Мартон Фучович (Венгрия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Тимофей Скатов (Казахстан, Q) 6:4, 6:7(5), 7:6(1)

• 40-летний Стэн Вавринка за 3 часа 18 минут обыграл “квалифаера” Тимофея Скатова, отыгравшись со счета 0:3 в решающем сете. В второй партии швейцарец лидировал 4:1, но не удержал свое преимущество, после чего не реализовал три подряд матчбола на приеме в двенадцатом гейме. Вавринка прервал серию из пяти поражений подряд и одержал первую победу в этом году.

Швейцарец стал стал третьим игроком в истории, который выиграл матч на турнире АТР на грунте в возрасте 40+ (после американца Джимми Коннорса и ховарта Иво Карловича). Стэн Вавринка проводит 22-й сезон, в котором выиграл хотя бы один матч на уровне основного тура. Больше имеют только Джимми Коннорс (25), швейцарец Роджер Федерер (24), француз Ришар Гаске (24) и испанец Рафаель Надаль (23).

Во втором круге Стэн Вавринка сыграет против второго сеяного Педро Мартинеса из Испании.

Другие результаты первого круга

Габриэль Диалло (Канада) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй) 7:6(5), 7:6(2)

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Мартин Клижан (Словакия, Q) 4:6, 7:5, 7:5

Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 3:6, 6:2, 7:5

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Душан Лайович (Сербия) 6:4, 6:3

Мартон Фучович (Венгрия) – Лука Нарди (Италия) 6:3, 6:1

Мариано Навоне (Аргентина, 7) – Ласло Джере (Сербия) 6:1, 4:6, 6:2

Камило Уго Карабелли (Аргентина, 8) – Раду Албот (Молдова) 6:4, 6:3

Филип Мисолич (Австрия, Q) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:3, 6:4

Ришар Гаске (Франция, WC) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 4:6, 7:5, 6:1

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Валентен Вашеро (Монако, Q) 6:2, 6:1

Филип Кристиан Жиану (Румыния, WC) – Нишеш Бассавареди (США) 6:3, 6:4

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