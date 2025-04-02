Крутая шайба Садовикова в полуфинале плей-офф Чехии. Видео гола

ХК «Берани Злин». Станислав Садовиков

Уроженец Донецка 22-летний центрфорвард «Берани Злин» Станислав Садовиков забросил красивую шайбу в дебюте полуфинальной игры №5 второго по рангу дивизиона Чехии. Украинец отличился на третьей минуте в присутствии домашних 4 716 болельщиков, когда выкатился из-за ворот и с неудобной руки поразил сетку «Литомержице». В итоге «Берани Злин» победили 4:1 и вырвались вперед в серии: 3–2.

Статистика 22-летнего Садовикова в нынешнем плей-офф – 4 (2+2) очка в девяти матчах и показатель полезности – «+3».

В другой паре 1/2 финала также лидирует команда 19-летнего украинца Иллариона Куприянова. Шестая сеяная «Дукла» из Йиглавы выиграла гостевую игру №5 у победителя регулярки «Всетина» (6:3) и повела в серии: 3–2. Наш легионер в прошедшей встрече провел на льду 12 минут 18 секунд и закончил поединок с показателем плюс/минус – «-1». Всего в плей-офф на счету Куприянова – 4 ассистентских балла в восьми матчах.

Видеообзор матча (гол Садовикова – на 0.19).

sport.ua