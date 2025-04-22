NAHL. Коневич сыграет в финале Южного дивизиона

Никита Коневич (№2) в чемпионате NAHL

Украинский легионер «Корпус Кристи Айсрейс» защитник Никита Коневич записал на свой счет результативную передачу в игре №3 полуфинального раунда плей-офф Южного дивизиона North American Hockey League (Северная американская лига). В домашней встрече против «Шривпорт Мадбагз» команда украинца одержала сухую победу 3:0 и закрыла серию с таким же счетом 3–0 в свою пользу.

Техасский «Корпус Кристи» преодолел барьер второго раунда плей-офф и пробился в финал Южного дивизиона впервые с 2017 года.

Всего в плей-офф уроженец Калуша 18-летний Коневич набрал 3 (0+3) очка в пяти матчах.

sport.ua