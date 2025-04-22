Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа не изъявляет желания проводить бой против Дерека Чисоры, который является обязательным претендентом на его пояс.

«Мне больше не интересен бой с Чисорой. Меня интересуют более топовые бои, например Джозеф Паркер или Энтони Джошуа. Бой с Паркером – это незаконченное дело. Я имею закрыть это дело. Но сначала мне надо пройти Усика, а потом я возьмусь за Паркера», – сказал Дюбуа.

Ранее директор и тренер команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин высказался о будущем боксера.

sport.ua