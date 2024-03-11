Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал о своих планах на будущее.

«Бокс – очень сложная игра, он постоянно меняется. Стили делают бои, а стиль Джошуа создан для меня. Когда я покончу с Усиком, мы отправимся к Эй Джею. Это будет бой в Британии. Надеюсь, мы проведем один бой в Саудовской Аравии и один бой на «Уэмбли», после чего я завершу карьеру. Абсолютный чемпион, побивший Эй Джея, игра окончена. После этого у меня будет время провести время с женой и семьей», – сказал Фьюри.

Первый бой с Усиком запланирован на 18 мая.

8 марта Энтони Джошуа брутально нокаутировал бывшего бойца MMA Франсиса Нганну.

sport.ua